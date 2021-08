Contatto Sassuolo-Fiorentina per Berardi. La valutazione dei neroverdi

Secondo Gianluca Di Marzio c'è stato un primo sondaggio della Fiorentina

Sogno di mercato o pista concreta? La Fiorentina inizia a muovere i primi passi per Domenico Berardi. Come raccontato da Gianluca Di Marzio su Sky, i gigliati hanno stabilito il primo, vero, contatto diretto col Sassuolo. Nulla concreto o ufficiale ancora, sia chiaro, una semplice richiesta d'informazioni sull'esterno Campione d'Europa. Il Sassuolo, dal canto suo, non vuole certo svendere la sua stella e parte da una valutazione di circa 40 milioni di Euro. Situazione da monitorare.