Zappacosta sfumato. Forte l’idea Celik, ma resta sempre in corsa Munoz

Con Zappacosta che ha accettato di trasferirsi all'Atalanta, la Fiorentina valuta altri profili sia esteri che non

Davide Zappacosta è sfumato. Il giocatore alla fine ha scelto l'Atalanta di Gasperini. I viola, scrive stamani il Corriere dello Sport, sono a caccia di un laterale basso destro che possa andare a sostituire Lirola, in grado di alternarsi con Lorenzo Venuti. Dalla Francia rimbalza l'idea che porta a Zeki Celik del Lille, (LA SCHEDA) più concreta con il passare delle ore. Resta sempre viva l'opzione Daniel Munoz, terzino del Genk e della nazionale colombiana. Si tratta di un giocatore duttile, capace di giocare sia da centrale che da esterno. La richiesta dei belgi si aggira sui 10 milioni di euro. In orbita restano comunque le opzioni in Italia di Andrea Conti del Milan e Stryger Larsen dell'Udinese.