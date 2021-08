Torreira, è la volta buona: accordo totale con l’Arsenal, sfuma Pjanic

Il mediano uruguaiano sarà un nuovo giocatore della Fiorentina: operazione in prestito dall'Arsenal, con opzione di acquisto

Il blitz della Fiorentina è andato in scena domenica, con la complicità dello stesso calciatore uruguagio. La Nazione non ha dubbi: Lucas Torreira (SCHEDA) si appresta a vestire la maglia viola, dopo due anni di corteggiamento. L'operazione si chiuderà sulla base del prestito oneroso dall’Arsenal - intorno ai 1,5/2 milioni - e l'opzione di acquisto fissata a circa 15 milioni. I Gunners lo lasceranno partire pur senza l'obbligo di riscatto. Torreira è fuori dal progetto tecnico di Arteta ed è destinato a tornare in Serie A, scelto dalla Fiorentina per aumentare la qualità del proprio centrocampo. Il regista uruguaiano, con passaporto comunitario, era stato acquistato tre anni fa dalla Samp per 30 milioni.