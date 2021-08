VN – Amrabat, i dubbi di Commisso sulla cessione del centrocampista: le ultime

Il presidente viola vuole tenere Amrabat: la situazione

La Fiorentina continua a valutare le possibili uscite in queste battute finali del mercato. Uno dei nomi con un grosso punto interrogativo sulla testa è quello di Amrabat. Secondo quanto raccolto da ViolaNews il presidente della Fiorentina Rocco Commisso nutre fiducia nel centrocampista e non sarebbe convinto di cederlo, visto anche il grosso investimento fatto per portarlo a Firenze. La situazione per il momento appare fluida, anche se come insegna il mercato specialmente in questa sessione, non sono da escludere colpi di scena. Va anche considerata la volontà del calciatore, che non si opporrebbe ad una possibile cessione.