VN – Torreira alla Fiorentina: accordo. Sarà prestito con diritto di riscatto

Quasi fatta per l'ex centrocampista della Sampdoria: sarà prestito con diritto di riscatto

Scambio di documenti in corso tra Arsenal e Fiorentina per Lucas Torreira. Secondo ViolaNews.com i londinesi hanno dato il via libera al prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 15. Stipendio da 3 milioni per il calciatore (1+4 gli anni di contratto).