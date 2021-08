In Francia sicuri: Fiorentina forte su Celik. È l’erede di Lirola

Il turco potrebbe tornare in auge per il mercato Viola

Il nome di Zeki Celik in orbita Viola era circolato circa due mesi fa. Il calciatore turco sembrava poi essere un po' sparito dai radar di Pradè ma, nelle prossime ore, potrebbero esserci degli sviluppi. Secondo quanto riporta le10sport.com, la Fiorentina ha riacceso i fari sul terzino del Lille dopo la partenza di Lirola. L'interesse per Celik, si legge, è molto forte anche se, finora, di offerte concrete non ne sono arrivate in Francia.