Il Sassuolo punta Sottil, può essere la chiave per Berardi. Bianco confermato

Non è cambiata la richiesta del club emiliano per Berardi, ma la novità è il possibile inserimento di Sottil nella trattativa

Punto sul mercato della Fiorentina all'interno delle pagine sportive de La Nazione. Anche il quotidiano conferma il sondaggio diretto fatto ieri dai viola con il Sassuolo per Berardi. Non è cambiata la richiesta del club emiliano (40 milioni), ma le novità sono due: la disponibilità del giocatore ad accettare Firenze e la possibilità ventilata dal Sassuolo di poter inserire nella trattativa Sottil, che piace molto all’allenatore Dionisi. Tutto molto abbozzato per ora e del resto la Fiorentina dovrà fare tutte le valutazioni del caso su Sottil. Sempre come esterno alto, da valutare il giovane Gonzalo Plata dello Sporting Lisbona, mentre per Orsolini la strada sembra ogni giorno più complicata.