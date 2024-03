Terracciano un punto di riferimento: adesso massima attenzione

Il portiere della Fiorentina si è rivelato un valore aggiunto e per lui parlano i dati dei clean sheet: in ordine temporale, contro Udinese, Cagliari, Salernitana, Verona, Monza, Torino due volte

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla difesa della Fiorentina e in particolare sulla figura di Pietro Terracciano. Il portiere della Fiorentina si è rivelato un valore aggiunto e per lui parlano i dati dei clean sheet: in ordine temporale, contro Udinese, Cagliari, Salernitana, Verona, Monza, Torino due volte.Oltre a questi numeri però, l'estremo difensore viola si è dimostrato un pilastro e punto di riferimento di Italiano. Questo quindi va a sottolineare come le difficoltà difensive della squadra di Italiano siano dovute a un fattore complessivo come centrocampo, difesa e anche attacco alcune volte. La rincorsa all'Europa entra nel vivo e la Fiorentina deve limare questi dettagli per centrare il suo obiettivo stagionale.(DATI SULLA DIFESA)