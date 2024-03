Fiorentina, adesso blinda la difesa per la rincorsa europea

La difesa inviolata sembra un miraggio per la Fiorentina. Peggio ha fatto soltanto il Napoli con sei (che è davanti) tra le squadre che sono in corsa per una posizione da Europa 2024-25 e meglio tutte le altre, comprese la Lazio (9) che è alla pari, il Torino (14) e il Monza (11) che sono dietro ma stanno rinvenendo: e i granata in questa “speciale” classifica sono secondi soltanto all’Inter (18). La classifica delle partite in cui ognuna delle venti squadre di Serie A è riuscita a mantenere imbattuta la propria porta nelle ventinove partite finora disputate in campionato: che per la Fiorentina (e l’Atalanta, 11) sono ventotto e c’è riuscita in sette. Lo riporta il Corriere dello Sport. (I DATI SULLA FIORENTINA)