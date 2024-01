Svolta di Nardella sul Franchi, ma Commisso resta a guardare: “Chi paga?”

Eugenio Giani ieri s'è lasciato scappare una frase sibillina, quasi rivelatrice di ciò che adesso sognano il governatore e lo stesso Dario Nardella . «Se la Fiorentina non viene spostata dallo stadio, può darsi che entri in un mood più ragionevole». Lo riporta Il Tirreno che racconta della speranza di " folgorare Commisso sulla via del restyling ". Palazzo Vecchio spera che Rocco si faccia un po' Rockefeller e mecenate di Firenze, e si convinca a investire sullo stadio. E dunque a rendere possibile il completamento dell'opera al momento scoperta, non solo dei famosi 55 milioni rimossi dall'Europa , ma pure della tettoia che dovrebbe riparare da pioggia e gelo i tifosi.

La reazione della Fiorentina e la volontà di Commisso

Dal Viola Park per ora trapela solo una "avara soddisfazione" per la soluzione presentata dal sindaco. Perfino irritata: «Finalmente! Siamo contenti di restare a giocare al Franchi , ma quelle trovate da Nardella sono le soluzioni che noi prospettiamo da mesi. A cosa è servito perdere tutto questo tempo?». E restano comunque gli interrogativi sui soldi: chi finanzia il resto del restyling? Chi finanzia il Padovani? Questo il senso del messaggio - scrive il quotidiano - che filtra dai vertici della Fiorentina. Il Dg Barone si è compiaciuto con il sindaco per la "svolta", ma resta inalterata la volontà di Commisso. Il patron continua a non prevedere investimenti né sul Franchi né sul Padovani. La Fiorentina non erogherà i 5 milioni che servono a trasformare il campo da rugby in uno stadio agibile per la serie A da 15mila o addirittura 18mila posti pronto per la stagione 2025-26; e continua ad essere determinato a non voler mettere i soldi per realizzare la copertura totale. Semmai potrebbe pensare di fare le finiture, ma è una partita che valuterà se arriveranno davvero i 100 milioni che servono a finire il lavoro. Perché nel frattempo, complice l'aumento de i costi delle materie prime, la spesa prevista è salita.