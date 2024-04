Stasera è una partita da non sbagliare. Italiano, occhio alla fase difensiva

"Ci sono gare da non fallire, quella di stasera al Franchi contro l’Atalanta è una di quelle sfide crocevia della stagione". Si apre così il pezzo di analisi del match di stasera di La Repubblica. Oltre all'andata delle semifinali di Coppa Italia, stasera più in generale è in palio la possibilità di centrare la terza finale consecutiva degli ultimi due anni e così tenere viva la strada che porta in maniera diretta alla prossima Europa League. Una finale aprirebbe le porta anche al ritorno in Arabia Saudita, per giocarsi le Final Four di Supercoppa italiana. La gara di stasera sarà tosta. L'Atalanta da qualche anno ormai contro i viola sta duellando per conquistarsi il titolo di settima sorella alle spalle delle big di riferimento. Ma Italiano più di qualche volta in questi anni è riuscito a giocare brutti scherzi a Gasperini, sia in campionato che in Coppa Italia. Proprio per questo il tecnico viola dovrà preparare la doppia gara con attenzione maniacale. L’obiettivo dovrà essere quello di sfruttare il fattore casalingo per portarsi avanti di qualche metro in vista del ritorno previsto per il 24 aprile. Occhio dunque alla fase difensiva e pronti nei momenti in cui la squadra nerazzurra concederà qualche occasione a sfruttarla al massimo.