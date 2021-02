“Sprint Fiorentina”: per programmare, adesso occorre cambiare marcia

“Lo sprint di fine febbraio” – così lo troviamo definito sulle colonne di Repubblica Firenze. Un mini-ciclo di gare che risulterà decisivo per le sorti di questa Fiorentina. Attesa da tre gare che, in caso di risultati positivi e continui, potrebbero rappresentare la svolta. La tranquillità necessaria alla tanto evocata programmazione. Pensare in maniera approfondita alla prossima stagione: dalla dirigenza ai giocatori, dalle strategie ai rinnovi. La società – precisa il quotidiano – non è stata ferma. Proseguono i discorsi con Vlahovic per il prolungamento. Ciò non toglie che dei buoni risultati contro Sampdoria, Spezia ed Udinese possano spingere la Fiorentina fuori dalla zona più calda della classifica. Prandelli lo sa e vuole uscire dal vortice, prima di esserne risucchiato: “Ci sono due campionati in uno: le prime otto lottano per un campionato, le altre per la salvezza“. Comprese Sampdoria e Fiorentina. Ecco perché già oggi, occorre cominciare a mettere insieme qualche mattoncino per il futuro. Il tecnico viola è alla ricerca della sua centesima vittoria in Serie A, alla guida della fiorentina. Sarebbe il primo di sempre a riuscirci. Un motivo in più per far bene oggi a “Marassi”.