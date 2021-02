“All in Dusan”: senza Ribery il peso dell’attacco è tutto su Vlahovic

Il Corriere dello Sport si concentra sullo stato dell’attacco Viola. Senza Ribery e con un Kokorin ancora a mezzo servizio, Prandelli punta tutto su Vlahovic. Un “all in” su Dusan che ci riporta alla gara con l’Inter. La speranza è che con i blucerchiati il risultato sia diverso. D’altronde quello di Genova è uno scontro decisivo. Prandelli lo ha detto chiaramente, spiegando il mancato recupero di Franck e il progressivo adattamento di Sasha al nostro campionato. Vlahovic chiamato ancora una volta a fare gli straordinari, senza il talento e l’imprevedibilità di FR7. Toccherà all’attaccante serbo prendersi la squadra sulle spalle. Solitamente Vlahovic con la Sampdoria si scatena, come accaduto un anno fa con la doppietta di Genova. Si è ripetuto nella gara di andata dello scorso ottobre, con una rete che non è servita ad evitare la sconfitta casalinga. I blucerchiati sono la sua vittima preferita e – aggiunge il Cor. Sport – la formazione con cui il serbo ha la miglior media minuti/gol: 3 in 181′ giocati, un gol ogni 60 minuti.