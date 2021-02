Le scelte dei quotidiani: tutti d’accordo su Eysseric, debutto a destra. Torna Milenkovic

La notizia dei giorni scorsi riguardo alle condizioni non perfette di Ribery ha causato un po’ di incertezza in merito a quale possa essere il partner d’attacco di Dusan Vlahovic. Mentre questa mattina i quotidiani danno tutti in netto vantaggio Eysseric,era stato provato anche Montiel. Per il resto, pochi dubbi, ad eccezione del possibile debutto da titolare di Malcuit sulla destra. L’ex Napoli avrebbe convinto Prandelli grazie alla sua corsa ed atletismo. In cabina di regia nuova occasione per Pulgar vista la squalifica di Amrabat, l’investitura di Prandelli in coferemza stampa può dargli la fiducia neccessaria per ripartire. Dietro il trio titolare, Quarta-Pezzella-Milenkovic al difficile esame Quaglieralla.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella, Milenkovic; Malcuit, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

