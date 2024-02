Spalletti e le difficoltà (anche) di Bonaventura: “In Nazionale cambia tutto”

La crisi di Bonaventura, ma anche di alcuni big come Chiesa. Luciano Spalletti non esclude nessuno dalla sua lista di "convocabili"

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il ct azzurro Luciano Spalletti (ieri in visita al Viola Park) risponde alla domanda su alcuni singoli apparsi in difficoltà negli ultimi mesi fra cui Bonaventura, ma anche Chiesa, Zaniolo, Locatelli, Raspadori e Scamacca. La linea tracciata è chiara: nessuno è escluso dal gruppo dei papabili per Euro2024.