Da Coverciano al Viola Park. Ecco la visita speciale di Spalletti

Non è una visita come le altre oggi al Viola Park, c'è il ct azzurro Luciano Spalletti

Il Viola Park da mesi a questa parte ospita personaggi importanti, come ex calciatori, procuratori e allenatori. Oggi al centro sportivo viola è arrivato Luciano Spalletti in visita. Sui social la Fiorentina ha pubblicato alcuni scatti, come quello con i suoi Biraghi e Bonaventura, e uno con Vincenzo Italiano