Sottil-Kean, la nuova coppia d’oro viola. Palladino se li gode e aspetta i loro gol

La prima volta che Moise Kean e Riccardo Sottil si incontrarono in un campo da calcio giocavano con l'Italia Under 21 del Ct Nicolato. Durante una partita con la Moldavia nel 2019 il figlio d'arte sostituì l'ex Juventus, perché il commissario tecnico li vedeva come uno l'alternativa dell'altro e in azzurro non sono riusciti mai a giocare insieme. A cinque anni da quella partita, si sono ritrovati al Viola Park e sembra esser nata un'intesa che lascia ben sperare. In comune hanno la grande voglia di riscatto e la grande fiducia del tecnico Palladino. Su Sottil il nuovo allenatore della Fiorentina ci ha puntato forte sin dalla conferenza stampa di presentazione, mentre Kean è stata la sua prima scelta forte sul mercato. I due calciatori hanno mostrato da subito una forte intesa, sia in amichevole con la Reggiana che nelle prove tattiche settimanali. Il loro rapporto va al di fuori del terreno di gioco e prosegue alla fine degli allenamenti. Palladino non potrà che essere contento del legame creatosi tra i due talenti del suo tridente offensivo e in Inghilterra la sua nuova Fiorentina ripartirà certamente da loro. Lo riporta il Corriere dello Sport