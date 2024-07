Il Corriere dello Sport: “Kouame come vice Kean. E Sottil MVP del ritiro”.

Il Corriere dello Sport scrive oggi del test della Fiorentina di Palladino al Viola Park contro la Reggiana. Ottime le prove di Kouame e Sottil. Come scrive il quotidiano, infatti, l'ivoriano, in attesa di capire quale sarà il suo futuro sul mercato, ha piazzato due reti in poco meno di un tempo dimostrando che come vice-Kean- potrebbe anche risultare utile. L'Mvp di questo ritiro al Viola Park è però Riccardo Sottil: dal primo incrocio con Palladino il numero sette sembra un altro giocatore, già a posto dopo il problema alla spalla e più cattivo negli ultimi metri. Fuori dal campo, nel frattempo, al Viola Park si è rivista la Curva Fiesole: striscioni, tamburi e cori di incoraggiamento (solo Ikoné beccato da una parte del pubblico); in tribuna Beppe Galli, procuratore di Bianco, Serse Cosmi e soprattutto l’applaudito Marin Pongracic, il secondo acquisto viola. Adesso l'attenzione si sposta in Inghilterra: il prossimo test sarà venerdì in casa del Bolton.