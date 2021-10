Senza Sottil la coperta in attacco si accorcia. E le lacune iniziano ad emergere

La produzione offensiva della Fiorentina è in calando, e mancano i gol degli esterni. Il ritorno di Castrovilli darà una mano al reparto?

La coperta, nemmeno troppo lunga per quel che riguarda gli esterni d'attacco, è destinata a ridursi ancora per la squalifica di Riccardo Sottil. Dopo il rosso rimediato a Venezia, la sua assenza accentua i timori e le previsioni di fine agosto che vedevano un reparto corto e senza troppi gol nelle corde. Come scrive il Corriere Fiorentino, ci hanno pensato altri finora a limitare le carenze realizzative degli esterni, ma la casella zero dell'ultima partita rappresenta una spia d’allarme da non trascurare. Oltre a Vlahovic con quattro gol, Sottil, Saponara e Nico Gonzalez sono fermi a uno, mentre Callejon e Kokorin mancano addirittura all'appello.