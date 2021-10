Callejon non convince: il suo posto da titolare trema

Il posto da titolate di Callejon è davvero in bilico. Le prestazioni non convincono, la sfida contro il Cagliari sarà decisiva

Repubblica non ha dubbi, Callejon non resisterà per molto. Con un Sottil che deve crescere ma che gioca con un'esplosività data dalla migliore gioventù, le prestazioni dello spagnolo non sono sufficienti per vedere la sua presenza in campo dal primo minuto. Escludendo Kokorin, Callejon è l'unico giocatore offensivo a non aver trovato ancora la via del gol. Vediamo se la sfida contro il Cagliari potrà ribaltare ciò che è stato detto finora, ma per adesso la posizione dello spagnolo è sempre più in bilico.