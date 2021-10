Italiano riflette: basta dubbi, servono certezze

Basta dubbi, adesso alla Fiorentina servono soltanto certezze. Contro il Cagliari Italiano dovrà fare delle scelte importanti

Come riportato da Repubblica, contro il Cagliari Italiano metterà in campo tutte le certezze di questa Fiorentina per tentare di ripartire. Per farlo però bisognerà fare delle scelte. Il compagno di reparto di Milenkovic non ha mai trovato un interprete fisso tra Igor, Nastasic e Quarta. Così come chi detiene le chiavi del centrocampo. Amrabat non convince ma Torreira e Pulgar sembrano in buona forma. Insomma Italiano adesso deve scegliere, per far si che le certezze diventino la linfa vitale di questa Fiorentina.