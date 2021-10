Sottil e la ricerca della continuità: la Fiorentina ha scelto, ora tocca lui

Riccardo Sottil rappresenta il futuro della Fiorentina ma adesso il ragazzo deve dare delle risposte. Serve continuità e mentalità

Notizia della scorsa settimana, Sottil rinnova con la Fiorentina fino al 2026. La società viola quindi ha fatto una scelta per il futuro, puntare sul talento di un ragazzo di 22 anni con tutte le possibilità per diventare un grandissimo giocatore. La Fiorentina ha scelto, adesso però tocca a Riccardo Sottil .

Infatti, come riportato da Repubblica, Italiano attende quella scintilla che possa far scoppiare in lui il talento più importante nel calcio: la continuità. Ci sarà da lavorare anche sulla mentalità, perché il rosso con il Venezia dovrà diventare soltanto qualcosa da non ripetere mai più nel rettangolo di gioco. La Fiorentina ha scelto e attende, vedremo se Riccardo Sottil farà scattare la scintilla giusta.