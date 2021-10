Fiorentina, la porta è lontana. E Vlahovic è solo 13° per tiri verso lo specchio

Oltre ad un rapporto ormai incrinato con Firenze, Vlahovic fa i conti con le difficoltà in campo e un gioco che non lo favorisce

Il quotidiano sottolinea inoltre come l'astinenza su azione si è allungata a 552 minuti e l'unica rete non dal dischetto risale alla seconda giornata al colpo di testa in torsione con il Torino. Oltre alle occasioni mancate però, anche i meccanismi di gioco di Italiano non funzionano ancora per far rendere al meglio il centravanti e nelle ultime partite il suo trend è addirittura in calo. Il baricentro molto alto della Fiorentina impedisce a Vlahovic di trovare spazi, costringendolo spesso a muoversi in pochi metri da attaccare. Uno stile di gioco offensivo ma da affinare, è la vera sfida di Italiano per cercare di far tornare l'attaccante al gol con continuità: perché se è vero che la squadra non può dipendere solo dal centravanti, di certo non può pensare di sopravvivere senza le sue reti.