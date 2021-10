Inghilterra, Germania e… Juve: quale futuro per Vlahovic tra gennaio e giugno?

City e Liverpool, Borussia e Bayern, la Juve a rincorrere. La Fiorentina prepara l'uscita di Vlahovic, ma serve l'offerta giusta

Se la vicenda sarà rimandata a giugno, ecco che entra in scena la "programmazione" tedesca. Il Borussia Dortmund è interessato concretamente a Vlahovic e - scrive il quotidiano - trattare su una base di 65/70 milioni sarà realistico. E occhio al Bayern, che vorrebbe evitare lo sbarco in una rivale ma rischia di bussare alla porta della Fiorentina con un'offerta più bassa rispetto a quella dei gialloneri. In Italia invece, l'unica pretendente al n° 9 viola è la Juventus, che non può agire a gennaio e deve incastrare tutte le tessere al posto giusto (come non riscattare Morata per 35 milioni) per arrivare a Vlahovic. Nelle intenzioni, i bianconeri ci puntano ma devono riposizionare acquisti e spese attuali per mettere insieme la somma che potrebbe accontentare Commisso.