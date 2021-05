Sei personaggi in cerca d’autore: il ricco club dei fantasmi viola

L'ingaggio dei giocatori in questione sfiora quota sei milioni di euro

Sei personaggi in cerca d’autore. In questa annata ricca di insidie per la Fiorentina ci sono sei calciatori che hanno recitato solo il ruolo di comparse laddove in alcuni casi, ai nastri di partenza, tanti avrebbero scommesso in ben altro copione (visto che oltretutto la somma degli ingaggi di questi giocatori sfiora quota sei milioni di euro). Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione. In questo sfortunato elenco troviamo, innanzitutto, Tofol Montiel. L’annata del maiorchino in viola (a differenza, ahinoi, del coetaneo Vignato a Bologna) è stata caratterizzata da un minutaggio a dir poco risicato: 13’ in campo e una rete decisiva ad Udine in tutta la stagione. Oltre al classe 2000, su tutti spicca Antonio Barreca, bocciato da Iachini e Prandelli e diventato a tempo di record la riserva della riserva sulla sinistra: per lui quattro gettoni, per un totale di 162’. Il caso più clamoroso è quello che però riguarda José Maria Callejon, approdato in viola da svincolato di lusso e diventato nel giro di poco una zavorra: per lo spagnolo solo 19 presenze con addirittura l’ultima chance da titolare il 17 gennaio nel 6-0 di Napoli. Da quel giorno, appena sette presenze per un totale di 72’ in campo. Non è andata meglio nemmeno ai tre innesti di gennaio (due per la verità voluti, uno no). Kokorin, il grande investimento, ha rimediato due infortuni in tre apparizioni (per un totale di 77’ giocati) mentre Malcuit, che era stato preso per il tipo di calcio che aveva in mente Prandelli e non certo per quello che oggi pratica Iachini, ha totalizzato sette presenze (di cui solo due da titolare) e con il ritorno del tecnico ascolano ha rivisto il campo solo nei 12’ finali di Reggio Emilia. Chiusura con Maxi Olivera, che dopo il mancato svincolo ha totalizzato solo 5’ in campo a Benevento lo scorso 13 marzo.