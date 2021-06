Secolo XIX: valutati tre giocatori viola per Italiano prima dello stallo

Per i Platek, Italiano resta l'allenatore dello Spezia, voce chiara da New York, a meno che non si liberi lu

Redazione VN

L'edizione odierna de Il Secolo XIX fornisce ulteriori dettagli sull'affare Italiano tra Spezia e Fiorentina. Secondo il quotidiano, Pradè e Pecini avevano valutato tre calciatori offerti dalla viola. Il diesse dei toscani ha provato a offrire una contropartita tecnica per liberare Italiano ma nessuno è stato ritenuto idoneo allo scambio (non c'era Ranieri). Per i Platek, Italiano resta l'allenatore dello Spezia, voce chiara da New York, a meno che non si liberi lui.

Ma ora bisognerà vedere se, nel caso, tutto torna come prima, perché il vaso è caduto e i cocci per ricomporlo non sono così ben messi. Commisso e la Fiorentina rischiano ora di creare una situazione molto difficile in casa Spezia, che si trova con un tecnico contrattualmente impegnato, ma diviso dalla piazza e forse anche all'interno dello stesso club. Resta però tutto appeso, compreso il suo eventuale sostituto.