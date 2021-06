Bucchioni: “Fiorentina nel caos assoluto. Non calcio firmato Barone-Pradè”

Il giornalista ripercorre le tappe della vicenda Italiano e commenta: "La Fiorentina sta diventando un caos assoluto"

Cosa? C’è chi parla di un contatto fra Rocco Commisso e i proprietari americani dello Spezia, i Platek, che avrebbero manifestato sorpresa e nervosismo, per lo scippo del loro tecnico. A questo punto qualcuno dice che Rocco avrebbe chiesto ai suoi manager di fare marcia indietro per una questione di etica sportiva. Non lo sapevano prima? Altri invece raccontano che la Fiorentina non avrebbe più intenzione di pagare gli 1,8 milioni di euro, pensava di risolvere la questione con calciatori (Ranieri? Saponara?) che lo Spezia non vuole e non con denaro cash. Altri ancora sono sicuri che a bloccare questa operazione possa essere stato anche il Palazzo del calcio. Non sarebbe stata gradita l’operazione da parte della Fiorentina, al limite del regolamento e forse anche oltre secondo le proteste dello Spezia, al punto che qualcuno avrebbe paventato inchieste federali.

Intanto la Fiorentina ha ripreso a parlare con Fonseca che s’era irrigidito per non essere stato avvertito un mese fa quando la scelta era caduta su Gattuso. Ma in ballo c’è pure Benitez che non ha chiuso con l’Everton. La Fiorentina sta diventando un caos assoluto, che poi altro non è se non la fotografia di due stagioni di non calcio firmate Barone-Pradè che hanno portato la Fiorentina ai 40 punti in classifica di quest’anno, salvezza sofferta, con il peggior risultato della storia viola dai tre punti in giù. E se l’acquisto di Nico Gonzalez resta un gran colpo, a questo punto c’è la sensazione che possa essere una sorta di foglia di fico per mascherare una programmazione confusa e ondivaga che ha portato a Gattuso, a Italiano, a questa situazione kafkiana che mette in subbuglio la tifoseria fiorentina quando mancano due settimane o poco più all’inizio della nuova stagione che dovrebbe essere quella del riscatto. Con quale allenatore?