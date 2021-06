Fonseca e il riavvicinamento con la Fiorentina. Ma occhio a Heinze

Fonseca avrebbe riparlato con la Fiorentina, in Versilia, dopo le frizioni delle scorse settimane. Il portoghese può tornare di moda

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto sulle possibili alternative a Vincenzo Italiano per la panchina viola. Tra tutte le voci uscite nelle ultime ore, riprende forza quella su Paulo Fonseca , una pista assolutamente percorribile secondo il quotidiano dopo i segnali di riavvicinamento con Pradè e gli altri dirigenti viola. Fonseca avrebbe riparlato con la Fiorentina, in Versilia, ed è qui che club e allenatore avrebbero riacceso la luce di un possibile riavvicinamento.

Ma l’ex giallorosso non sarebbe l’unico a vedere il proprio nome di nuovo accostato alla panchina viola. Così, accanto a soluzioni milionarie come quella di Benitez (pronto però a correre anche in Inghilterra) e scelte un po’ forzate come quella nella direzione di Garcia, ecco tornare d’attualità il nome di Heinze, oggi allenatore dell'Atlanta (MLS americana) ed ex compagno di Burdisso alla Roma.