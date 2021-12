Scamacca vs Vlahovic: parità in campo, destini incrociati sul mercato?

Scamacca e Vlahovic hanno segnato una rete a testa in Fiorentina-Sassuolo: l'attaccante neroverde è il candidato a sostituire Dusan a Firenze

Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca entrano entrambi, di diritto, nei titoli di Fiorentina-Sassuolo. Non fa eccezione la Gazzetta dello Sport che li definisce attaccanti d’oro, per goal e valore di mercato. Il serbo va in rete per la sesta di fila, agganciando Cristiano Ronaldo. Appuntamento mercoledì a Verona per provare a staccarlo.