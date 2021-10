Saponara, il nuovo ruolo e la rinascita: la forza della fiducia. E il rinnovo…

La standing ovation, le giocate che hanno incantato il Franchi. Il fantasista è rinato nel nuovo ruolo voluto da Italiano

Focus dedicato a Riccardo Saponara all'interno delle pagine sportive sportive del Corriere Fiorentino. Il quotidiano lo definisce il simbolo della rinascita viola. Gli ostacoli fino ad oggi non sono mancati per il fantasista: dalla discontinuità nelle prestazioni per i tanti infortuni fino agli aspetti caratteriali che spesso gli hanno impedito di esprimersi al meglio. Ma la standing ovation del Franchi al momento del cambio contro il Cagliari è l’ennesima riprova di quanta qualità sappia mettere in campo. Italiano lo ha reinventato attaccante sulla corsia sinistra e Saponara si è scoperto nuovamente decisivo come gli era capitato solo agli inizi della carriera.

Fosse entrato quel tiro a giro finito sul palo, nel primo tempo della gara col Cagliari, avrebbe già eguagliato il suo record di reti in maglia viola (2 in 11 presenze nella seconda metà della stagione 2016-17) ma esattamente come a Genova, dove aveva trovato il primo gol in campionato, anche con i sardi è arrivato un assist determinante, quello per il 2-0 di Gonzalez. Conferma di una crescita passata attraverso il feeling con un tecnico che ha subito scommesso su di lui, già da Moena. La fiducia (anche dell’ambiente) come chiave di volta per un calciatore che molti davano sul viale del tramonto, almeno a Firenze, e che adesso strizza persino l’occhio a un eventuale rinnovo vista la scadenza del contratto nel giugno prossimo. Dovrà essere bravo Italiano a gestire il suo minutaggio.