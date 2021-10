Freitas: “Saponara ha bisogno d’esser coccolato. Vlahovic? Cambia il mercato”

Se c'è qualcuno che conosce bene Vlahovic e Saponara, quello è Carlos Freitas, che li ha avuti in squadra ai tempi in cui giocavano insieme nella Fiorentina

"Mi ha stupito l'annuncio precoce della rottura fra la Fiorentina e Vlahovic, c'è una stagione da giocare e ci sono degli obiettivi da raggiungere. Sono sicuro sia della personalità del calciatore, sia della qualità del lavoro dell'allenatore. Mi sembra poi di capire che la squadra è con lui. Oggi per le società, anche quelle più ricche, è impossibile fare il mercato che si faceva prima, è più facile scoprire nuovi Vlahovic. Si preferisce investire anche tanti soldi sui giovani, per il ritorno in termini di resa alla lunga. Saponara? Ha una sensibilità difficile da trovare nel calcio, è una persona speciale. Ha bisogno di attenzione, di essere coccolato e non trattato come uno in più. Potrebbe essere un poeta, potrebbe essere un pittore, ma è un calciatore, e se inserito in una dinamica che lo fa sentire importante ha dei colpi che hanno in pochi".