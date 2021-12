Salernitana, tifoseria in fermento: «Rispetto e trasparenza»

Sono ore decisive per la cessione della Salernitana, i tifosi granata attendono con ansia e preoccupazione l'evolversi della vicenda

La sensazione netta - scrive il Corriere dello Sport - è che siano ore decisive per la cessione della Salernitana . Dopo l’incontro in Figc di martedì, i legali dei trustee, "Melior Trust" e "Widar Trust", torneranno molto probabilmente in via Allegri prima del 15 dicembre. La data indicata come termine per la scelta dell’offerta più vantaggiosa. Probabilmente già oggi, Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, i rappresentanti dei due trustee, diffonderanno una nota ufficiale per fare il punto della situazione. Una nota che tutti i tifosi attendono. Le offerte ricevute sarebbero tre , due più strutturate delle altre.

La tifoseria è in fermento. In una nota il direttivo del Centro Coordinamento Salernitana Clubs «chiede al generale Marchetti ed ai trustee un comunicato chiaro in merito alle trattative di cessione della società ed in merito alle proposte di acquisto, tenuto conto dell'incontro nella giornata di martedì in Figc. La tifoseria salernitana, che per passione non è seconda a nessuno, ha il diritto di essere informata in modo chiaro e tempestivo. Merita rispetto e trasparenza. Il silenzio è intollerabile, non comprensibile e censurabile. Si rispettino i sentimenti e si comprendano le emozioni di chi manifesta un forte senso di appartenenza verso colori e simboli che appartengono alla città più che a privati».