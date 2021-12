Caos Salernitana, Fabiani: “Trust? Non so nulla. Situazione anomala”

Il Direttore Generale della Salernitana, Angelo Fabiani, cerca di far chiarezza sulla situazione societaria del prossimo avversario dei Viola

La Fiorentina, nel prossimo turno di campionato affronterà la Salernitana ultima in classifica. Nonostante ciò, la possibile retrocessione sembra essere uno degli ultimi problemi per la squadra di Colantuono. Infatti, ancora non è terminato il Trust per la ricerca di un nuovo proprietario e la data di scadenza prefissata dalla FIGC è ormai passata. Il Direttore Generale della Salernitana Angelo Fabiani ha rilasciato un'intervista molto interessante a SeiTV dove spiega la situazione del club campano. Ecco le sue parole: