Qui Salernitana: due ex viola in infermeria, Ribery c’è

Le ultime sulla squadra granata: Colantuono perde Capezzi, ma potrà contare su altri due ex viola come Ribery e Ranieri

Il caos societario avvolge la Salernitana, mentre la squadra sta preparando un’altra partita molto difficile. In programma sabato a Firenze contro la Fiorentina di Italiano. Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa granata. In infermeria è finito anche Capezzi, ex viola, a causa di una tendinopatia rotulea. Capezzi, Gondo (anche lui ex Fiorentina come Ribery, Ranieri e Di Tacchio), Ruggeri e Zortea hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Strandberg. L’allenamento di ieri pomeriggio si è concluso con una partita in famiglia contro la formazione Primavera.