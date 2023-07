Rosa da sfoltire: troppi i rientranti. Si pensa anche ad una squadra B

Il Corriere dello Sport riporta oggi un approfondimento sulla rosa della Fiorentina, sottolineando come siano in arrivo tanti esuberi nel club gigliato. Ci sarebbe al momento, infatti, una schiera di giocatori rientranti da gestire che farebbe schizzare il numero degli elementi a disposizione di Italiano per la ripresa della preparazione addirittura a 48 tesserati. Da qui anche l'idea di formare una squadra B, un obiettivo che la Fiorentina della gestione Commisso si era data già nel 2019. C'è da dire però che attualmente, oltre che uno slot in Serie C, mancherebbe soprattutto lo stadio dove fare giocare l'ipotetica formazione Under 23. Al momento, comunque, il dato dei calciatori che potrebbero intasare il Viola Park si annuncia decisamente alto, tra i rientri dai prestiti di alcuni profili ormai fuori dal progetto tecnico di Italiano (Benassi, Kokorin e Rasmussen) e l'immancabile lunga lista di ex Primavera di ritorno dalle esperienze tra i professionisti. Un ruolo chiave sarà recitato dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, a cui in particolare sarà demandato il compito di gestire i giovani gigliati che torneranno alla base dai rispettivi prestiti. Secondo il giornale, sono sicuri di partecipare alla fase di lavoro estivo Munteanu e Niccolò Pierozzi, mentre per tutti gli altri è in forse ad oggi anche solo una chiamata per le sedute al Viola Park: è il caso di Dalle Mura, Dutu, Ferrarini, Frison, Edoardo Pierozzi, Corradini, Fiorini, Agostinelli, Fruk, Gori e Spalluto, la cui convocazione con il gruppo di Italiano sarà decisa a giorni. A questo elenco vanno aggiunti poi tutti quei giovani che, ultimata la loro esperienza nel vivaio della Fiorentina (in quanto nati nel 2003 e dunque già da un anno fuoriquota), dovranno presto imbarcarsi verso la loro prima avventura tra i professionisti, tra cui gli ex Primavera Gentile, Krastev, Lucchesi, Capasso, Toci e Distefano.