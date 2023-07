Rinnovo Castrovilli, balla almeno mezzo milione: i dubbi della società

I discorsi tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno del 2024 vanno avanti da un anno, ma ancora un punto d'incontro non è stato trovato. Balla almeno mezzo milione tra l'offerta viola e la richiesta del calciatore, che si è fermato per quasi un anno da aprile a dicembre 2022. Il numero 10 vorrebbe uno stipendio top, come Gonzalez e Milenkovic, quindi sopra i 2,5 milioni di euro, mentre il club non si oppone per principio ma gli chiede a questo punto di fare il definitivo salto di qualità, magari aumentando i bonus. Ci credono tutti, lui per primo: basterà, si chiede La Gazzetta dello Sport, a raggiungere un accordo?