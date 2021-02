Rocco ad Empoli a seguire la Primavera. A fine partita il siparietto sullo stadio con Corsi

Una giornata da tifoso scrive il Corriere Fiorentino. Ieri Rocco Commisso ha voluto assistere da vicino al doppio impegno della sua Fiorentina (Femminile e Primavera). Nella trasferta dei ragazzi di Alberto Aquilani ad Empoli, Rocco Commisso ha avuto la possibilità di seguire la sfida di fianco al proprietario del club toscano, Fabrizio Corsi. L’occasione è stata utile anche per confrontarsi sulle problematiche del calcio italiano. Nessun riferimento, si legge, però alla questione stadio, un argomento in comune, visto che sia la Fiorentina che gli azzurri sono alla ricerca di una soluzione riguardo alle infrastrutture. Settimane fa, visto come i lavori stanno procedendo spediti in casa azzurra , era uscita la provocazione riguardo al possibile interesse proprio di Rocco Commisso per il Castellani. Solo una suggestione però scrive il giornale, tanto che lo stesso patron viola a fine partita, risponde all’idea scherzandoci su: «Compro tutto io! Chiedete a lui», indicando Corsi, che a sua volta non si lascia sfuggire l’occasione di rispondere con una battuta: «Perfetto, se la Fiorentina compra lo stadio, io sono contento, risparmio». Poi però aggiunge tornando serio: «Certo, un bando dovrebbe riservare qualcosa per la squadra locale, in altri posti c’è l’obbligo di far giocare la squadra della città anche se lo compra un altro».

Commisso e lo sport americano, c’è un nuovo modello da seguire: Tampa Bay vince il Super Bowl in uno stadio pubblico

Reset estivo, adesso è vietato sbagliare. In gioco l futuro della Fiorentina