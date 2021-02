Commisso e lo sport americano, c’è un nuovo modello da seguire: Tampa Bay vince il Super Bowl in uno stadio pubblico

Il momento in casa Fiorentina rimane burrascoso, nonostante il grande passo in avanti fatto con la posa del primo albero per il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Anche in occasione di quella splendida cerimonia, il presidente Rocco Commisso ci ha tenuto a parlare di stadio, di quanto il calcio italiano non riesca a stare al passo con gli investitori, senza risparmiare anche le istituzioni fiorentine, da Giani a Nardella, nonostante il progetto per la ristrutturazione del Franchi. Il presidente, poi, ha parlato ancora di quanto succede oltreoceano, per esempio nel football dove le squadre vengono spostate tra Stato e Stato, e vengono realizzati degli impianti privati di altissimo livello. Ecco, oggi è la giornata giusta per rimanere a parlare di football NFL, visto che la Fiorentina potrebbe aver trovato un nuovo modello a cui ispirarsi.

Per i meno avvezzi al mondo degli sport americani, nella notte si è disputato il Super Bowl, la partita più importante dell’anno per lo sport con la palla ovale, vinto dai Tampa Bay Buccaneers nel loro stadio. Vi potreste chiedere cosa c’entra con la Fiorentina, ma la cosa da sottolineare è come la squadra giochi in uno stadio di proprietà della città di Tampa, il Raymond James Stadium. I proprietari della squadra sono la famiglia Glazer, che con il calcio ha molto a che fare visto che sono i proprietari anche del Manchester United, e al momento di acquistare la franchigia, mostrarono diverse perplessità verso le istituzioni per lo stato dell’impianto in cui la squadra giocava. Per paura di perdere una famiglia così importante, fu la città di Tampa Bay, con un piano trentennale, a costruire un nuovo impianto, il Raymond James per l’appunto, diventato un fiore all’occhiello tra gli stadi americani.

Da parte loro, i Glazer hanno rinforzato e non poco la squadra, scegliendo giocatori di grande talento e costruendo una corazzata. La squadra ha puntato su Tom Brady, unico giocatore ad aver vinto ben 7 Super Bowl in carriera, e tanti giocatori capaci di fare la differenza progettando un piano sportivo a medio-lungo termine. Stadio ristrutturato dalle autorità locali, squadra costruita con progettualità e attenzione, un titolo vinto che mancava da oltre 30 anni. Potrebbe essere questa la strada da seguire per la Fiorentina?