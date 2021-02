Alibi finiti, vietato sbagliare programmazione. In gioco il futuro della Fiorentina

Come riportato da La Nazione, a giugno una grande coincidenza finanziaria alleggerirà il bilancio di alcuni milioni di

euro. Scadranno infatti in contemporanea tutti i contratti, compresi quelli di Prandelli, Pradè, Montella e Iachini. In linea teorica in estate sarà possibile un reset completo dello staff a costo zero. Un’occasione mai avuta da Commisso da quando ha acquistato la Fiorentina. Per la prima volta la proprietà sarà libera di scegliere senza legami, vincoli economici o residui sentimentali.

La Fiorentina non potrà permettersi di sbagliare impostazione tecnica. Necessario modellare un futuro calcistico in linea con le ambizioni del presidente. I meravigliosi 25 ettari del Viola Park meritano un’immagine calcistica da grande club. Dopo la salvezza, da raggiungere sul campo il prima possibile, arriveranno i verdetti.

