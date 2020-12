Ritiro già finito ma stasera tutti in hotel. Formazione: possibile sorpresa in mediana

Su La Nazione viene fatto il punto sulla tabella di marcia in casa Fiorentina. Il rompete le righe è scattato solo ieri mattina ma già mercoledì sera, dopo il pareggio contro il Sassuolo, la Fiorentina sarebbe stata propensa a concludere anzitempo il ritiro. Il più convinto di tutti è stato Rocco Commisso. La squadra tuttavia, decisa a sfruttare il più possibile il momento positivo, ha preferito tornare a dormire in hotel, scegliendo di ricongiungersi alle famiglie solo la mattina dopo. Chi tuttavia ha chiesto (e ottenuto) di essere esentato dalla terza notte di ritiro è stato Franck Ribery: ecco il motivo.

Nella giornata di oggi intanto è prevista l’ennesima seduta al centro sportivo Astori, con il tecnico che alle 15 svolgerà le ultime prove in vista dell’impegno di domani contro il Verona, dove potrebbe tornare a disposizione anche Duncan. Il gruppo squadra, dopo il lavoro sul campo, tornerà poi in ritiro per preparare al meglio anche sotto l’aspetto mentale il delicato appuntamento con i gialloblù: l’obiettivo è ritrovare quella vittoria in campionato che manca dal 25 ottobre.