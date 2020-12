La Fiorentina ha ritrovato il suo Ribery. Adesso testa al Verona, poi la Juventus…

Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina fa il punto sulla Fiorentina focalizzando l’attenzione sulla stella Franck Ribery, la vera miccia per la squadra di Prandelli. Il francese contro il Sassuolo è tornato ai suoi livelli e si è preso la squadra sulle proprie spalle, costruendo gioco, dettando i tempi e gli assist per i compagni e vedersi negata la gioia personale del gol soltanto dalla traversa nel finale di gara. Adesso la Fiorentina e Ribery si trovano davanti due avversari come Verona e Juventus. C’è da capitalizzare al massimo contro la squadra scaligera per ritrovarsi e mantenere un buon livello di continuità da cui ripartire. La Juventus e CR7 sono lì ma per ora la squadra bianconera può attendere.

