Rinvio Atalanta-Fiorentina, Percassi fondamentale. Fischi dei tifosi bergamaschi

Il malore di Barone ha scosso tutta Firenze.Nel frattempo, la Fiorentina sotto choc anche in ricordo del tragico precedente, non ha raggiunto il Gewiss ed è rimasta all’hotel Devero, mentre allo stadio cominciavano a circolare le voci di un serio problema e poi più precisamente dello stato criticissimo di Barone (compirà 58 anni mercoledì 20) che avrebbe potuto far saltare la partita. La necessaria macchina organizzativa si è attivata un po’ prima delle 16, quando la Lega ha avuto la brutta notizia: si è iniziato a ragionare sull’opportunità di giocare, con la Fiorentina ovviamente affranta e orientata al rinvio. Che praticamente, data la gravità della situazione, non è stato mai in discussione, nonostante le enormi difficoltà che potrà comportare il trovare una data utile per il recupero. L’accordo per non giocare - di cui è stata data notizia contestualmente anche allo staff arbitrale, in quel momento in campo per la ricognizione - è stato trovato in fretta tramite un colloquio telefonico con i dirigenti della Lega. Protagonisti per l’Atalanta l’a.d. Luca Percassi (che in quanto vice presidente di Lega si è astenuto da un parere finale, lasciando alla struttura dell’organo rappresentante dei club la decisione), il d.g. Umberto Marino e per la Fiorentina il d.s. Daniele Pradè. Alle 17 il comunicato ufficiale della Lega, alle 17.05 l’annuncio dello speaker dello stadio: accolto, ma solo per pochi minuti, da fischi e cori dei tifosi nerazzurri, forse ancora ignari del motivo. A quell’ora allo stadio era arrivato solo il pullman dell’Atalanta, che ha avuto la notizia durante il viaggio di trasferimento dall’hotel del ritiro al Gewiss. Della Fiorentina erano presenti solo i magazzinieri e i membri dello staff della comunicazione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.