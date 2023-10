Rilancio Duncan. Aria di rinnovo per il ghanese dopo un avvio da protagonista

Uno dei volti copertina dell’inizio di stagione della Fiorentina è senza dubbio Alfred Duncan , titolare e imprescindibile dopo tante stagioni in tono minore. Uno scatto forte quello avuto in estate dal centrocampista ghanese, una crescita che ha sorpreso anche lo stesso Italiano . Arrivato nel gennaio 2020, il primo vero mercato dell’era Commisso , per sedici milioni di euro dal Sassuolo dopo tante promesse disattese e un prestito al Cagliari quest’anno Duncan ha finalmente svoltato, mettendo in fila nove presenze condite da un gol e tre assist.

Merito di un ruolo adatto alle sue caratteristiche, di una maggior centralità in entrambe le fasi ma anche di una presenza mentale mai avuta, una continuità di rendimento che da tallone d’Achille è diventata invece un punto di forza. Nei prossimi giorni, al massimo mesi, si incontrerà con la società per discutere il rinnovo in scadenza nel giugno del 2024. La volontà è quella di non perdere la Fiorentina proprio nel momento in cui l’ha conquistata. Fonte Repubblica.