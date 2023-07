Riecco Nico Gonzalez. La Fiorentina riparte da lui, Arabia permettendo

Si è goduto le vacanze, compresi i giorni in più che gli ha concesso la società tra Argentina e Messico, ma adesso la pacchia è finita. Da domani Nico Gonzalez riprenderà ad allenarsi con Italiano, che non vede l’ora di avere a disposizione il gruppo definitivo col quale dovrà affrontare la nuova stagione. L'auspicio - scrive il Corriere Fiorentino - è che il 2023/24 sia meno complesso della scorsa stagione. Un infortunio serio, la rinuncia al mondiale, un'annata di fatto iniziata da gennaio in poi. I gol sono stati comunque 14, alcuni decisivi (specialmente in Conference) altri effimeri (all'Olimpico con l'Inter).