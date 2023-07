Cabral-Tottenham pista concreta. Come cambiano le strategie per l’attacco

La possibile partenza di Cabral cambia gli scenari per l'attacco viola. Milioni in arrivo per andare oltre Nzola e Dia

L'interesse del Tottenham per Cabral è qualcosa di più di uno spiffero. Nonostante alla Fiorentina non sia arrivata alcuna offerta sul tavolo, il nome circola e tra gli intermediari c'è fermento. Come scrive La Nazione, il brasiliano è sulla lista degli Spurs tra gli eventuali sostituti di Harry Kane, e qualora arrivasse una proposta ufficiale il club viola si siederà al tavolo ad ascoltare. Lo farà comunque per tutti i suoi giocatori, secondo Joe Barone, poi partirà l'assalto a uno tra Nzola, Dia e Zapata. L'ordine non è casuale, con l'attaccante dello Spezia in pole position. Ma - scrive il quotidiano - un'eventuale partenza di Cabral rivoluzionerebbe le strategie di rafforzamento, anche perché arriverebbero altri milioni da investire...