Ribery, leader dal futuro viola. L’esplosione di Vlahovic è anche merito suo

Ingaggio (ridotto rispetto a quello attuale) e durata sono paletti essenziali per arrivare al rinnovo del francese

Un altro anno viola o l'addio a Firenze? Franck Ribery - scrive La Nazione - sta riflettendo sul suo futuro professionale. Forse ha già deciso: l'abbraccio della Fiorentina che gli è stato proposto da Commisso in persona potrebbe prendere corpo in tempi brevi. Ingaggio (ridotto rispetto a quello attuale) e durata sono paletti essenziali per arrivare al rinnovo del francese, ma c’è un altro punto sul quale Rocco potrebbe aver forzato la mano: il passo in avanti nella ristrutturazione della Fiorentina.

Nuovo allenatore e mercato, dunque, per far rimanere in assoluto in primo piano il carisma e la guida di Ribery in campo e all’interno dello spogliatoio viola. Insomma, confermare FR7 come leader assoluto. Del resto non sono passati inosservati i grandi meriti e il lavoro che Franck ha fatto nella crescita e nell’aiutare Vlahovic a diventare un numero uno assoluto. Il rapporto tra i due è solido e potrebbe rappresentare la base di ripartenza per la prossima Fiorentina.