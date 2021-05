Gattuso in pole position: il piano per convincerlo

Pronto un contratto biennale con opzione sul terzo

Redazione VN

Repubblica Firenze si concentra sul prossimo allenatore della Fiorentina. Rino Gattuso in questo momento è in pole position. È lui il profilo che più di ogni altro trova gradimento all’interno della società. Il tecnico lascerà il Napoli al termine della stagione ed è pronto a prendere in considerazione altre destinazioni.

La Fiorentina sta aumentando il pressing per cercare di trovare il prima possibile un accordo. Il problema non è di natura economica e neanche di durata. L’idea sarebbe quella di un biennale con opzione sul terzo. Questo l’aspetto meno complicato, fondamentale invece la convergenza sul piano tecnico. La Fiorentina dovrà cambiare molto, sia per alcune partenze già abbastanza previste sia per inserire elementi giusti e di qualità per rafforzare l’organico.

Servirà un regista e dovrà essere aumentato il livello dell'attacco. C’è da capire il futuro di Kouame e anche dello stesso Kokorin, ma una punta centrale alternativa a Vlahovic è indispensabile. La certezza è che la Fiorentina non ha la minima intenzione di perdere il suo giovane bomber, che oggi vale già più di 60 milioni di euro. Il presidente Commisso vuole blindarlo e proprio per questo serve trovare il prima possibile un accordo per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023. De Zerbi e Juric sono ormai defilati. Non è da escludere che possa esserci anche un nome a sorpresa ma al momento la realtà è che Gattuso è in prima fila, davanti a tutti.

Capitolo Ribery: la Fiorentina vorrebbe trattenerlo e anche lui sarebbe felice di rimanere a Firenze ma è ovvio che la sua permanenza è legata all’ok del nuovo allenatore.