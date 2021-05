Di Marzio: “Commisso ha scelto Gattuso, ma servono garanzie. Vlahovic…”

Le parole di Di Marzio

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca di Marzio è intervenuto a 30° Minuto, dove ha parlato dei possibili movimenti della Fiorentina: "Non immaginavo di vedere i viola in lotta per la salvezza fino alla fine. La rosa costruita non è da quella zona di classifica, sono stati fatti degli investimenti come Amrabat, ci sono calciatori come Vlahovic e Milenkovic, ma anche Ribery, Callejon, Bonaventura e Castrovilli. Un campionato in stile Bologna doveva essere il minimo per la Fiorentina. Quest'anno la Fiorentina ha contattato Gattuso e De Zerbi, due protagonisti di questo campionato. De Zerbi ha scelto di andare all'estero, allo Shakhtar, perchè ritiene che sia più facile fare il suo calcio. Gattuso ha dato piena disponibilità, dovrà essere accontentato non tanto a livello economico quanto di giocatori. E' una scelta di Commisso, penso che vorrà assicurare le sue garanzie a Gattuso, e se così Rino diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina. Vlahovic? Per strapparlo ai viola serviranno non meno di 60 milioni, cifra difficile per tutti, non credo che la Fiorentina può andare incontro ad un club come avvenuto con Chiesa. L'idea è trattenerlo, ma c'è una problematica sul rinnovo, ci sono degli intermediari che provano a fare da tramite. Milenkovic non rinnoverà e credo che verrà ceduto in estate. Ribery? C'è un ottimo rapporto con Gattuso, potrebbe inventarlo in un ruolo alla Mertens. Amrabat? Era stato scelto da Gattuso che sapeva come metterlo in campo, se Rino dovesse diventare il nuovo tecnico viola saprà come recuperarlo tatticamente".