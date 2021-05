Vlahovic, pronto l’assalto del Milan grazie alla Champions. La richiesta viola

I rossoneri vogliono usare i 50-60 milioni della possibile qualificazione in Champions per lanciare l'assalto al vice Ibrahimovic

Sulla Gazzetta dello Sport, all'interno dell'articolo in cui vengono approfondite le mosse di mercato del Milan, trova ampio spazio anche il nome di Dusan Vlahovic . Secondo la rosea i rossoneri vogliono usare i 50-60 milioni derivati dalla possibile qualificazione in Champions per lanciare l'assalto ad un vice Ibrahimovic. L'attaccante della Fiorentina al momento è favorito su Scamacca.

Anche Il Corriere della Sera è sulla stessa linea d'onda, ma aggiunge qualche particolare in più: l'obiettivo numero uno del Milan per rafforzare l'attacco è Vlahovic, ma il problema è il prezzo. Commisso adesso chiede 60 milioni, troppi non solo per il Milan. La trattativa è già iniziata, ma Maldini potrà formalizzare un’offerta solo quando potrà contare sull’assegno da 50 milioni che la qualificazione in Champions porta con sé.