Ribery e un futuro da allenatore, con quanta cura prepara il workout per il figlio Seif

Franck Ribery è tornato (CLICCA QUA). Ieri, seppur a distanza, ha rivisto i compagni ed è tornato a lavorare sul campo del centro Davide Astori. La nostalgia di casa però si fa già sentire, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, ed è data dalla mancanza del suo “complice perfetto”, il giovanissimo Seif Ribery, uno dei figli con cui a Monaco il francese si è divertito allenandosi. I video dei due hanno fatto il giro dei social (CLICCA QUA), ed hanno acceso i riflettori sul Ribery allenatore, vista la cura con cui prepara il workout per l’allenamento personalizzato del figlio: “Deve lavorare anche col piede destro, non è che gli servirà solo per guidare. Adoro lavorare con i bambini, sono molto positivo” ha commentato il francese. Il piccolo Seif gioca nelle giovanili viola e nonostante la giovane età, ha le idee chiare: “Mi piacciono le maglie viola. Allenarsi con papà è difficile, ma è anche tanto divertente, un giorno voglio essere bravo come lui”.

